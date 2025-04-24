Гражданку Молдавии выдворили из России за поджог сухой травы

О поджоге стало известно 21 апреля. В отношении задержанной составили административные протоколы по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России». Помимо выдворения из страны, женщину обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также была задержана ее подруга — 50-летняя местная жительница.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за сутки в России устранили 48 лесных пожаров в 20 регионах.

