Гражданку Молдавии выдворили из России за поджог сухой травы

Сотрудники правоохранительных органов выдворили из России 46-летнюю гражданку Молдавии, которая подожгла в микрорайоне Южный подмосковного Домодедова сухую траву. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

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О поджоге стало известно 21 апреля. В отношении задержанной составили административные протоколы по статьям «Нарушение требований пожарной безопасности» и «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России». Помимо выдворения из страны, женщину обязали выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Также была задержана ее подруга — 50-летняя местная жительница.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что за сутки в России устранили 48 лесных пожаров в 20 регионах.

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ФОТО: ТАСС
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