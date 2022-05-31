Гражданка России погибла в Таиланде

Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что утром 31 мая на острове Пхукет было найдено тело 35-летней российской туристки, сообщает ТАСС.

Автобус с туристами из РФ попал в аварию в Турции

По его словам, в настоящее время местная полиция расследует причину смерти, по предварительным данным, гражданка РФ погибла при падении с высоты.

Ранее в Доминиканской Республике в ДТП попал автобус с туристами, пострадали 15 человек, в том числе шесть граждан России, сообщает Ura.ru.

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ТЕГИ:Российские ТуристыПогибшиеТаиланд
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