Гражданка России погибла в Таиланде
31 мая 202216:51
Генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов заявил, что утром 31 мая на острове Пхукет было найдено тело 35-летней российской туристки, сообщает ТАСС.
По его словам, в настоящее время местная полиция расследует причину смерти, по предварительным данным, гражданка РФ погибла при падении с высоты.
Ранее в Доминиканской Республике в ДТП попал автобус с туристами, пострадали 15 человек, в том числе шесть граждан России, сообщает Ura.ru.
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31 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru