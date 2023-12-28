Гражданка России погибла в ДТП в Грузии

Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Грузии, сообщил местный телеканал «Рустави 2».

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Инцидент произошел в селе Марани. Легковой автомобиль, в котором находилась россиянка, столкнулся с микроавтобусом.

По данным СМИ, в автомобиле находились еще несколько туристов из России. Точное число пострадавших не называется.

На этой неделе для всех видов транспорта закрыли КПП Верхний Ларс — единственный погранпереход на границе России и Грузии. Причиной стали продолжительные снегопады, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:АвтомобилиДТПГрузия

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