Гражданка России погибла в ДТП в Грузии
28 декабря 202319:45
Россиянка погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на западе Грузии, сообщил местный телеканал «Рустави 2».
Инцидент произошел в селе Марани. Легковой автомобиль, в котором находилась россиянка, столкнулся с микроавтобусом.
По данным СМИ, в автомобиле находились еще несколько туристов из России. Точное число пострадавших не называется.
На этой неделе для всех видов транспорта закрыли КПП Верхний Ларс — единственный погранпереход на границе России и Грузии. Причиной стали продолжительные снегопады, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru