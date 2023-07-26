Гражданин Узбекистана попытался незаконно ввезти в Россию бриллианты на 5 млн рублей

Отмечается, что мужчину остановили на «зеленом» коридоре аэропорта Внуково. В его багаже было обнаружено 13 коробок с техникой Sony, Samsung и Apple и 40 сертификатов IGI и GIA на драгоценности.

Злоумышленнику предложили добровольно выдать контрабанду, на что тот ответил отказом. По его словам, он сотрудник крупной авиакомпании ОАЭ, а в Москву прибыл с целью навестить родственников, в подарок которым и вез ценности.

Против нарушителя было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее гражданин России Вадим Конощенок, которого обвиняют в контрабанде оборудования для российского ВПК, был экстрадирован из Эстонии в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

