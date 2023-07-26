Гражданин Узбекистана попытался незаконно ввезти в Россию бриллианты на 5 млн рублей
Гражданин Узбекистана попытался провести в Россию 62 крупных бриллианта и россыпь мелких драгоценных камней общей стоимостью порядка 5 млн рублей в нижнем белье. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Федеральной таможенной службы.
Отмечается, что мужчину остановили на «зеленом» коридоре аэропорта Внуково. В его багаже было обнаружено 13 коробок с техникой Sony, Samsung и Apple и 40 сертификатов IGI и GIA на драгоценности.
Злоумышленнику предложили добровольно выдать контрабанду, на что тот ответил отказом. По его словам, он сотрудник крупной авиакомпании ОАЭ, а в Москву прибыл с целью навестить родственников, в подарок которым и вез ценности.
Против нарушителя было возбуждено уголовное дело, ему грозит до 7 лет лишения свободы за контрабанду. Сейчас мужчина находится под стражей.
Ранее гражданин России Вадим Конощенок, которого обвиняют в контрабанде оборудования для российского ВПК, был экстрадирован из Эстонии в США. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru