«Граждане СССР» в России оказались вне закона
В Северной Осетии полиция накрыла секту так называемых Граждан СССР. Как сообщают «Известия», мошенники убеждали своих адептов в том, что после вступления в «Советский Союз» им больше не придется оплачивать коммунальные услуги и платить налоги.
По версии следствия, жулики успели продать своим жертвами около тысячи удостоверений личности, которые не имеют юридической силы. Отмечается, что аферисты, помимо прочего, пообещали доверчивым гражданам надбавки к зарплатам и компенсации по вкладам, открытым до 1991 года.
При этом для получения «положенных» платежей жертв заставляли уплачивать «пошлины» в пользу секты. Обманутые люди заподозрили неладное только после того, как им начали отключать электричество и водоснабжение за неуплату.
В марте этого года в уральском городе Коркино вынесли приговор трем женщинам, состоявшим в секте «Орда». По версии следствия, женщины применяли психологическое насилие в отношении четвертой послушницы, в результате чего та сошла с ума, передает Ura.ru
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