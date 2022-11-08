СМИ: российский пилот погиб в Конго при крушении транспортного самолёта

Два пилота погибли при падении транспортного самолёта на востоке Демократической Республики Конго, сообщает угандийская газета The Monitor.

Пожарный самолет упал над вулканом Этна в Италии

По данным издания, погибшие - граждане России и Уганды.

Также газета сообщает, потерпевший крушение частный транспортный самолёт вылетел из Уганды 3 ноября и пропал с радаров в воздушном пространстве Конго. Тела пилотов и обломки воздушного судна были обнаружены 6 ноября в тропическом лесу.

Ранее при падении пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании погибли 19 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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