СМИ: российский пилот погиб в Конго при крушении транспортного самолёта
Два пилота погибли при падении транспортного самолёта на востоке Демократической Республики Конго, сообщает угандийская газета The Monitor.
По данным издания, погибшие - граждане России и Уганды.
Также газета сообщает, потерпевший крушение частный транспортный самолёт вылетел из Уганды 3 ноября и пропал с радаров в воздушном пространстве Конго. Тела пилотов и обломки воздушного судна были обнаружены 6 ноября в тропическом лесу.
Ранее при падении пассажирского самолета в озеро Виктория в Танзании погибли 19 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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