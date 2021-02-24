Граната, которой угрожал мужчина в московском метро, оказалась страйкбольной

Полицейские забрали у мужчины на станции метро "Славянский бульвар" в Москве две страйкбольные гранаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Ранее НСН со ссылкой на ряд СМИ передавала, что станция была закрыта из-за угрозы взрыва. В настоящий момент, как отмечает ТАСС, мужчина. угрожавший взрывом, доставлен в отдел полиции. По данным МВД, у задержанного выявлены признаки алкогольного опьянения.

Источник агентства рассказал, что у злоумышленника было с собой две гранаты. Одна из них выпала в вагоне поезда. Состав отогнали в тупик. Мужчина угрожал взорвать вторую гранату на платформе станции "Славянский бульвар".

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время станция вновь работает на вход и выход.



