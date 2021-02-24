СМИ: Метро «Славянский бульвар» закрыли из-за мужчины с гранатой
24 февраля 202120:33
Станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии столичного метро закрыли, поезда по требованию полиции проезжают ее без остановки. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.
По данным собеседника агентства, неизвестный мужчина, крича, что у него есть с собой граната, лег на платформе станции.
Территорию у метро оцепили правоохранители, вход и выход пассажиров на станцию временно закрыт. С неизвестным ведут переговоры, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru