СМИ: Метро «Славянский бульвар» закрыли из-за мужчины с гранатой

Станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии столичного метро закрыли, поезда по требованию полиции проезжают ее без остановки. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник.

По данным собеседника агентства, неизвестный мужчина, крича, что у него есть с собой граната, лег на платформе станции.

Территорию у метро оцепили правоохранители, вход и выход пассажиров на станцию временно закрыт. С неизвестным ведут переговоры, сообщает «Свободная пресса».





