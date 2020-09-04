Гран-при Москвы досрочно завершен из-за смерти велогонщика Свешникова

Гран-при Москвы по велотреку завершили досрочно из-за смерти в ходе соревнования 22-летнего велогонщика Павла Свешникова. Соответствующее решение приняла Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) совместно с Федерацией велоспорта Москвы, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в запланированный заключительный день соревнований - 5 сентября - участники придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.

Ранее в пятницу стало известно, что спортсмен потерял сознание и упал на вираже в ходе групповой гонки. Реаниматологи пытались на месте спасти молодого человека, однако это не удалось. Что стало причиной смерти Свешникова пока неизвестно.



