Гран-при Москвы досрочно завершен из-за смерти велогонщика Свешникова
Гран-при Москвы по велотреку завершили досрочно из-за смерти в ходе соревнования 22-летнего велогонщика Павла Свешникова. Соответствующее решение приняла Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) совместно с Федерацией велоспорта Москвы, сообщает ТАСС.
Отмечается, что в запланированный заключительный день соревнований - 5 сентября - участники придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.
Ранее в пятницу стало известно, что спортсмен потерял сознание и упал на вираже в ходе групповой гонки. Реаниматологи пытались на месте спасти молодого человека, однако это не удалось. Что стало причиной смерти Свешникова пока неизвестно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
- РФ ввела санкции против Петра Порошенко
- В Белоруссии опубликовали запись переговоров Германии и Польши по делу Навального
- Эксперты фармрынка предостерегли от закупки лекарств впрок
- На Гран-при Москвы умер 22-летний велогонщик Свешников
- Названы сроки снижения доллара до 68 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru