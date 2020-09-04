На Гран-при Москвы умер 22-летний велогонщик Свешников
Российский велогонщик 22-летний Павел Свешников умер на Гран-при Москвы. Как передает ТАСС, об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Как стало известно агентству, спортсмен потерял сознание и упал на вираже. Реаниматологи пытались на месте спасти молодого человека, однако это не удалось.
Тренер сборной по велоспорту Владимир Кирильцев заявил агентству, что ранее проблем со здоровьем у спортсмена не наблюдалось.
Соревнование проходит в российской столице с 3 по 5 сентября.
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