На Гран-при Москвы умер 22-летний велогонщик Свешников

Российский велогонщик 22-летний Павел Свешников умер на Гран-при Москвы. Как передает ТАСС, об этом рассказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Как стало известно агентству, спортсмен потерял сознание и упал на вираже. Реаниматологи пытались на месте спасти молодого человека, однако это не удалось.

Тренер сборной по велоспорту Владимир Кирильцев заявил агентству, что ранее проблем со здоровьем у спортсмена не наблюдалось.

Соревнование проходит в российской столице с 3 по 5 сентября.



