Грабители украли у продюсера «Кукол» около 15 млн рублей
В Новой Москве ограбили дом продюсера программы «Куклы» Василия Григорьева. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Отмечается, что преступники украли $150 тысяч и €50 тысяч. Остальной ущерб сейчас устанавливается. Грабители объявлены в розыск.
Программа «Куклы» - сатирическая развлекательная телевизионная передача на острые темы актуальной российской политики. Ее продюсером был Василий Григорьев. Передача выходила в эфир с 1994 по 2002 год на канале НТВ. Создатели программы часто высмеивали чиновников.
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