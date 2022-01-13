Грабители украли у продюсера «Кукол» около 15 млн рублей

Отмечается, что преступники украли $150 тысяч и €50 тысяч. Остальной ущерб сейчас устанавливается. Грабители объявлены в розыск.

Программа «Куклы» - сатирическая развлекательная телевизионная передача на острые темы актуальной российской политики. Ее продюсером был Василий Григорьев. Передача выходила в эфир с 1994 по 2002 год на канале НТВ. Создатели программы часто высмеивали чиновников.