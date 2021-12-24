Швеция заявила, что Лукашенко украл Рождество
Швеция выставила требование освободить всех политзаключенных в Белоруссии. Пост с таким призывом опубликовала действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и глава МИД Швеции Анн Линде в Twitter.
Она объяснила, что из-за отказа белорусского суда изменить приговор оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку «Швеция не может уйти на рождественские каникулы, ведь речь идёт о защите прав человека». Согласно приговору, членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы.
Линде подчеркнула, что таким решением президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически лишил европейских политиков Рождества.
Ранее стало известно, что 28-29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет рабочая встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
- РПЦ намерена лишить церковного сана священника, насиловавшего детей
- Тела двух мужчин найдены в тире Томска
- Мясников рассказал о вреде парацетамола
- Суд в Москве назначил Meta (Facebook) оборотный штраф почти на 2 млрд рублей
- Украинская прокуратура подтвердила намерение арестовать Порошенко
- Москва встала в предновогодних пробках
- РАН готовится внести в правительство РФ программу по борьбе со старением
- Швеция заявила, что Лукашенко украл Рождество
- «Безупречно»: Путин восхищён первым залповым пуском «Цирконов»
- Ситуация с COVID-19 ухудшилась в двух регионах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru