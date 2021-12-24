Швеция заявила, что Лукашенко украл Рождество

Она объяснила, что из-за отказа белорусского суда изменить приговор оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку «Швеция не может уйти на рождественские каникулы, ведь речь идёт о защите прав человека». Согласно приговору, членов президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы.

Линде подчеркнула, что таким решением президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически лишил европейских политиков Рождества.

Ранее стало известно, что 28-29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет рабочая встреча Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным.

