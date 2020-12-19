Готовившийся к аварийной посадке Boeing приземлился в Сургуте

Самолет Boeing, принадлежащий компании «ЮТэйр», который совершал рейс в Уфу, успешно приземлился в Сургуте после сообщения о неисправности наддува турбины. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на справочную службу аэропорта.

Boeing в Сургуте готовится к экстренной посадке

Самолет, летейвший из Игарки в Уфу, совершил вынужденную посадку в Сургуте «в штатном режиме», сообщили в аэропорту.

Ранее стало известно, что борт, которым летел 121 человек, заходит на экстренную посадку в Сургуте потому что сработал датчик, который зафиксировал неисправность наддува турбины.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Сергеев
ТЕГИ:СургутЭкстренная ПосадкаСамолет
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