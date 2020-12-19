Готовившийся к аварийной посадке Boeing приземлился в Сургуте

Самолет, летейвший из Игарки в Уфу, совершил вынужденную посадку в Сургуте «в штатном режиме», сообщили в аэропорту.

Ранее стало известно, что борт, которым летел 121 человек, заходит на экстренную посадку в Сургуте потому что сработал датчик, который зафиксировал неисправность наддува турбины.

