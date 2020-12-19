Boeing в Сургуте готовится к экстренной посадке

Пассажирский самолет Boeing готовится экстренно приземлиться в Сургуте (ХМАО). Причиной вынужденной посадки стал датчик, который зафиксировал неисправность наддува турбины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Отмечается, что в самолете 121 человек, включая 116 пассажиров.

«Борт авиакомпании Utair вылетел из аэропорта Игарка в Уфу. После взлета у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута», - пояснил источник агентства.

Оперативные службы аэропорта экстренной посадки привели в полную готовность.

