Boeing в Сургуте готовится к экстренной посадке
Пассажирский самолет Boeing готовится экстренно приземлиться в Сургуте (ХМАО). Причиной вынужденной посадки стал датчик, который зафиксировал неисправность наддува турбины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.
Отмечается, что в самолете 121 человек, включая 116 пассажиров.
«Борт авиакомпании Utair вылетел из аэропорта Игарка в Уфу. После взлета у него сработал датчик неисправности наддува, командир экипажа сначала принял решение вернуться в Игарку. Но потом решил садиться в аэропорту Сургута», - пояснил источник агентства.
Оперативные службы аэропорта экстренной посадки привели в полную готовность.
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