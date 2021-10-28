Готовивший теракты сторонник ИГ ликвидирован в Мурманской области

«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», — приводит сообщение РИА Новости.

Злоумышленника попытались задержать у его тайника на окраине города, однако сторонник ИГ начал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнем ФСБ. Никто из гражданских лиц или силовиков не пострадал, отмечает RT.

На месте происшествия и дома у злоумышленника изъяли бомбу, готовую к применению, компоненты для еще одного взрывного устройства, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, средства конспиративной связи. В ФСБ заключили, что это подтверждает намерения ликвидированного по совершению терактов.

