Готовивший теракты сторонник ИГ ликвидирован в Мурманской области
Федеральная служба безопасности (ФСБ) уничтожила в Кандалакше (Мурманская область) сторонника террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который планировал теракты на военных объектах. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) силового ведомства.
«Вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство", местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона», — приводит сообщение РИА Новости.
Злоумышленника попытались задержать у его тайника на окраине города, однако сторонник ИГ начал отстреливаться и был ликвидирован ответным огнем ФСБ. Никто из гражданских лиц или силовиков не пострадал, отмечает RT.
На месте происшествия и дома у злоумышленника изъяли бомбу, готовую к применению, компоненты для еще одного взрывного устройства, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы разного калибра, средства конспиративной связи. В ФСБ заключили, что это подтверждает намерения ликвидированного по совершению терактов.
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