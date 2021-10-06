Госпитализированного с COVID-19 Гаркалина перевели в реанимацию

Народного артиста России Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщает ТАСС.

Ранее у 67-летнего актёра было диагностировано поражение лёгких 25–50%, кроме того у него хронические проблемы с сердцем. Врачи оценили состояние Гаркалина как тяжёлое.

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ФОТО: Валерий Гаркалин // Пресс-служба парка «Зарядье»
ТЕГИ:РеанимацияКоронавирусАктёрыНародный Артист
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