Госпитализированного с COVID-19 Гаркалина перевели в реанимацию
6 октября 202114:37
Народного артиста России Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщает ТАСС.
Ранее у 67-летнего актёра было диагностировано поражение лёгких 25–50%, кроме того у него хронические проблемы с сердцем. Врачи оценили состояние Гаркалина как тяжёлое.
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6 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru