Госпитализированного с COVID-19 Гаркалина перевели в реанимацию

Народного артиста России Валерия Гаркалина, который был госпитализирован с коронавирусом в больницу в Коммунарке, перевели в реанимацию, сообщает ТАСС.

Ранее у 67-летнего актёра было диагностировано поражение лёгких 25–50%, кроме того у него хронические проблемы с сердцем. Врачи оценили состояние Гаркалина как тяжёлое.

