СМИ: Гаркалин госпитализирован с COVID-19
Народный артист России, актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом соообщает Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, 67-летний артист был доставлен в больницу 2 октября. У Гаркалина диагностировали коронавирусную инфекцию и поражение легких 25–50%. Кроме того, артист страдает от хронических проблем с сердцем.
Гаркалин находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.
В августе артиста госпитализировали с травмой головы, напоминает Газета.ру. Как сообщал сам Гаркалин, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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