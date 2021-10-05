СМИ: Гаркалин госпитализирован с COVID-19

Народный артист России, актер Валерий Гаркалин госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом соообщает Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, 67-летний артист был доставлен в больницу 2 октября. У Гаркалина диагностировали коронавирусную инфекцию и поражение легких 25–50%. Кроме того, артист страдает от хронических проблем с сердцем.

Гаркалин находится под наблюдением врачей, его состояние оценивается как тяжелое.

В августе артиста госпитализировали с травмой головы, напоминает Газета.ру. Как сообщал сам Гаркалин, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

