Госдума увеличила штрафы за нарушения на митингах
Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о повышении штрафов за неподчинение требованиям силовиков, в том числе в ходе публичных акций, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Согласно документу, неповиновение законным требованиям сотрудников правоохранительных органов для граждан составит от двух до четырех тысяч рублей (в настоящее время от 500 до тысячи рублей). За повторное нарушение - от 10 до 20 тысяч рублей, арест на срок до 30 суток или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.
Кроме того, законопроект предусматривает наказание за нарушение организатором публичного мероприятия порядка сбора и расходования собранных средств, непредставление или несвоевременное представление отчёта об их расходовании. Для граждан штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц - от 70 до 200 тысяч рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что подобная ответственность существует во многих странах. По его словам это позволяет обеспечить прозрачность за целевым использованием денежных средств.
«Собирают на митинг, а потом кладут в карман», - сказал он.
Также предусмотрены штрафы за перечисление средств на проведение митинга или акции лицом, которое не имеет на это право. За это граждан накажут на сумму от 10 до 15 тысяч рублей, для юрлиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, а должностных лиц - от 15 до 30 тыся рублей.
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