В Госдуме заявили, что ликвидированные в Чечне боевики могли прибыть из Азербайджана

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что боевики, ликвидированные в Чечне, могли приехать из Азербайджана.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ликвидации боевиков в Грозном. Как сообщил Кадыров в своём телеграм-канале, в ходе спецоперации были уничтожены четверо участников незаконных военных формирований, прибывших в регион из-за рубежа. При этом погибли трое силовиков.

Шерин в беседе с изданием «Подъём» рассказал об определённых закономерностях, которые можно отследить в военных действиях. По его мнению, агенты-вербовщики видят, на каких территориях начинаются боестолкновения, и притягиваются к местам боевых действий.

«Началась война и появились боевики на территории Чечни», — резюмировал депутат.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках населённых пунктов на линии соприкосновения. Непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила об обстрелах мирного населения, ввела военное положение и всеобщую мобилизацию.

Позже на переговорах в Москве Армения и Азербайджан договорились о прекращении огня в зоне конфликта с 10 октября. Однако стороны продолжают обвинять друг друга в активных военных действиях.

