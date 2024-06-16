Город Славянск-на-Кубани остался без света и воды из-за аварии на водозаборе
16 июня 202415:37
Подача света и воды временно приостановлена в городе Славянск-на-Кубани из-за аварии на водозаборе, написал в своем Telegram-канале глава Славянского района Роман Синяговский.
«Аварийное отключение воды и света. Произошла авария на городском водозаборе», - сообщил он.
По словам чиновника, энергетики работают над устранением последствий аварии. Население города составляет 64 тысячи человек.
Ранее авария произошла на котельной в Уссурийске Приморского края. Без теплоснабжения временно остались более 50 тысяч человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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- Город Славянск-на-Кубани остался без света и воды из-за аварии на водозаборе
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru