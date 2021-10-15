Голый россиянин выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции

Голый мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, выпрыгнул с четвертого этажа, скрываясь от полиции, сообщает пресс-служба УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Инцидент произошёл в городе Пыть-Ях. Местные жители сообщили в полицию, что в одном из микрорайонов города мужчина выбрасывает вещи из окна многоквартирного дома. Увидев прибывших на место происшествия стражей порядка гражданин выпрыгнул из окна и побежал по улице в обнаженном виде, однако был задержан и передан медикам. Медпомощь понадобилась и супруге задержанного, которая также была в состоянии наркотического опьянения

В ходе разбирательства было установлено, что семейная пара приехала в Пыть-Ях из Пермского края, женщина намеривалась через тайники-закладки продавать в регионе наркотики, которые были обнаружены в вещах задержанных.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Женщине грозит до 20 лет лишения свободы. Причастность мужчины к сбыту наркотиков пока не установлена.

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