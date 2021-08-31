Голая туристка напала на полицейских в Крыму

Крымские полицейские оштрафовали обнажённую туристку из Москвы, которая в обнажённом виде напала на них на улице, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

В сообщении говорится, что сотрудники ДПС остановили автомобиль, за рулём которого находился пьяный житель столицы. Москвич оскорблял полицейских, не повиновался и попытался скрыться. Его задержали на месте.

В какой-то момент к полицейским подбежала обнажённая женщина - бывшая супруга задержанного водителя. Она также вела себя непристойно, материлась и нанесла несколько ударов одному из сотрудников. Отчаявшись уговорить дебоширку прекратить противоправные действия, стражи порядка купили ей халат и вместе с мужчиной доставили в отдел полиции.

В суде бывшие супруги признали вину и объяснили своё поведение алкогольным опьянением. Однако раскаяние не спасло их от штрафов за неповиновение сотрудникам полиции и мелкое хулиганство, а также за пьяное вождение.

Кроме того, материалы проверки направили в следственные органы, поэтому мужчину и женщину могут привлечь к уголовной ответственности по статьям «применение насилия в отношении представителя власти» и «оскорбление представителя власти».

Ранее полиция Севастополя задержала подростков, которые прикуривали сигареты от Вечного огня у памятника, посвященного столетию окончания Гражданской войны на юге РФ. В отношение них составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство».

