Годовалая девочка госпитализирована после отравления наркотиками в Ленобласти

Девочка в возрасте около одоного года отравилась синтетическим опиоидным наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное МВД.

Отмечается, что полиция получила информацию из больницы, куда был доставлен ребенок. Мать девочки сообщила, что ребенок почувствовал себя плохо 24 января, после чего родители обратились к врачам.