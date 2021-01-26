Годовалая девочка госпитализирована после отравления наркотиками в Ленобласти
Девочка в возрасте около одоного года отравилась синтетическим опиоидным наркотиком метадоном в городе Никольское в Ленинградской области. Она госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на областное МВД.
Отмечается, что полиция получила информацию из больницы, куда был доставлен ребенок. Мать девочки сообщила, что ребенок почувствовал себя плохо 24 января, после чего родители обратились к врачам.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Оборот метадона запрещен на всей территории России, препарат входит в список наркотических средств и психотропных веществ. В ряде западных стран препарат используют в качестве заместительной терапии при лечении опиоидной зависимости.
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