Названа причина отравления школьников в Электростали
Согласно лабораторным исследованиям, причиной отравления школьников в Электростали стала норовирусная инфекция, сообщает Роспотребнадзор.
Все заболевшие - учащиеся одного класса. По предварительным данным, заболевание не связано с организацией питания в школе.
Ранее прокуратура по факту отравления учащихся начала проверку.
Как сообщалось, в Московской области по факту отравления школьников заведено уголовное дело.
19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и два работника столовых. По факту массового отравления подростков расследуется уголовное дело. Взятые пищевые пробы направлены на проведение исследования.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru