Названа причина отравления школьников в Электростали

Согласно лабораторным исследованиям, причиной отравления школьников в Электростали стала норовирусная инфекция, сообщает Роспотребнадзор.

Все заболевшие - учащиеся одного класса. По предварительным данным, заболевание не связано с организацией питания в школе.

Ранее прокуратура по факту отравления учащихся начала проверку.

Как сообщалось, в Московской области по факту отравления школьников заведено уголовное дело.

19 и 20 января в медицинские учреждения с жалобами на плохое самочувствие обратился 91 учащийся двух школ Красноармейска и два работника столовых. По факту массового отравления подростков расследуется уголовное дело. Взятые пищевые пробы направлены на проведение исследования.

