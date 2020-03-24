Главврача уволили за похищение ребенка из роддома в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле после истории с похищением новорожденной девочки уволен главный врач городского перинатального центра.



Кроме того, глава Марий Эл Александр Евстифеев объявил выговор главе республиканского Минздрава Марине Паньковой. Ей вменили ненадлежащий контроль за работой роддома, отмечает NEWS.ru.



Ранее сама Панькова рассказала, что похитительница ребенка, 33-летняя женщина, действовала целенаправленно. Она проникла в родовое отделение через хирургический корпус. При этом она была одета так же, как обычно одеваются роженицы.



Воспользовавшись отсутствие матери, которая удалилась на процедуры, женщина похитила новорожденную девочку и скрылась через служебный вход. Тем же вечером младенца нашли в ее квартире. По некоторым данным, подозреваемая ранее потеряла своего ребенка при родах.



По факту хищения ребенка возбуждены два уголовных дела: одно против похитительницы, второе — в отношении медиков по статье «Халатность», уточняет телеканал «360».

