Главврач омской больницы объяснил, почему Навального нельзя перевозить
Медики не могут позволить транспортировку Алексея Навального под ответственность его родственников, если по клиническим показаниям есть опасения относительно возможной перевозки. Об этом во время очередного пресс-подхода заявил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.
Ранее он рассказал, что состояние пациента улучшилось, но пока нестабильно.
«Необходимо добиться полной стабилизации пациента, и в этом случае мы сможем говорить, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники», - отметил Мураховский.
По словам главврача, сейчас у врачей есть пять рабочих диагнозов. Он не стал называть их, ссылаясь на требования федерального закона.
Между тем, направленный из Германии за Навальным самолёт уже приземлился в Омске, пишет Ura.ru. Он должен доставить оппозиционного политика в Берлин для лечения в немецкой клинике.
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