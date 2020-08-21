Главврач омской больницы объяснил, почему Навального нельзя перевозить

«Необходимо добиться полной стабилизации пациента, и в этом случае мы сможем говорить, что он может быть доставлен туда, куда желают родственники», - отметил Мураховский.

По словам главврача, сейчас у врачей есть пять рабочих диагнозов. Он не стал называть их, ссылаясь на требования федерального закона.

Между тем, направленный из Германии за Навальным самолёт уже приземлился в Омске, пишет Ura.ru. Он должен доставить оппозиционного политика в Берлин для лечения в немецкой клинике.

