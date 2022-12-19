Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ после покушения

Пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин заявил, что состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого тяжёлое, сообщает РИА Новости.

На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР нашли записку с угрозой

По его словам, медики, которые продолжают бороться за жизнь Сытого, указали на необходимость эвакуировать его в Россию

«Состояние директора «Русского дома» Сытого остается стабильно тяжёлым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — сказал он.

По данным РИА Новости, самолёт, который эвакуирует Сытого в РФ, уже вылетел из Банги.

Нападение на Сытого было совершено 16 декабря: он получил анонимную посылку, которая взорвалась во время вскрытия. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, заявил, что произошедшее является терактом, сообщает RT.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба МЧС
ТЕГИ:РоссияЭвакуацияПокушениеЦАР
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры