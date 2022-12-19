Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ после покушения
Пресс-секретарь посольства РФ в ЦАР Владислав Ильин заявил, что состояние здоровья главы Русского дома в ЦАР Дмитрия Сытого тяжёлое, сообщает РИА Новости.
По его словам, медики, которые продолжают бороться за жизнь Сытого, указали на необходимость эвакуировать его в Россию
«Состояние директора «Русского дома» Сытого остается стабильно тяжёлым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — сказал он.
По данным РИА Новости, самолёт, который эвакуирует Сытого в РФ, уже вылетел из Банги.
Нападение на Сытого было совершено 16 декабря: он получил анонимную посылку, которая взорвалась во время вскрытия. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, заявил, что произошедшее является терактом, сообщает RT.
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