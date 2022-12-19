Главу Русского дома в ЦАР экстренно эвакуируют в РФ после покушения

По его словам, медики, которые продолжают бороться за жизнь Сытого, указали на необходимость эвакуировать его в Россию

«Состояние директора «Русского дома» Сытого остается стабильно тяжёлым. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Сытому понадобится экстренная эвакуация в Россию для восстановления здоровья», — сказал он.

По данным РИА Новости, самолёт, который эвакуирует Сытого в РФ, уже вылетел из Банги.

Нападение на Сытого было совершено 16 декабря: он получил анонимную посылку, которая взорвалась во время вскрытия. Глава полиции ЦАР Бьенвеню Зокуэ, заявил, что произошедшее является терактом, сообщает RT.





