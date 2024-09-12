Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа

Михайлов был задержан в рамках дела о хищениях средств при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге.

«При исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения... Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы», — указали в Следкоме.

По данным следствия, гендиректор похитил свыше 20 млн рублей. Правоохранители установили, что Михайлов и члены его семьи владеют «многочисленными объектами недвижимости» в Петербурге, Ленинградской области, Турции, а также автомобилями стоимостью свыше 100 млн рублей. Следователи проверяют законность приобретения имущества. Кроме того, Следком изучает причастность должностных лиц «Военторга» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны к мошенничеству.

«В настоящее время решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения», — добавили в СК.

