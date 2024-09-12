Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
Генерального директора ООО «Ленбытхим» Дениса Михайлова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере при поставках для Минобороны. Об этом сообщает Следственный комитет.
Михайлов был задержан в рамках дела о хищениях средств при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге.
«При исполнении государственных контрактов, заключенных на сумму свыше 115 млн рублей с АО "Военторг" по поставке имущества для нужд Департамента ресурсного обеспечения... Михайлов умышленно завысил цены на сырье и материалы», — указали в Следкоме.
По данным следствия, гендиректор похитил свыше 20 млн рублей. Правоохранители установили, что Михайлов и члены его семьи владеют «многочисленными объектами недвижимости» в Петербурге, Ленинградской области, Турции, а также автомобилями стоимостью свыше 100 млн рублей. Следователи проверяют законность приобретения имущества. Кроме того, Следком изучает причастность должностных лиц «Военторга» и Департамента ресурсного обеспечения Минобороны к мошенничеству.
«В настоящее время решается вопрос об избрании Михайлову меры пресечения», — добавили в СК.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ вводит обращение цифрового рубля с июля 2025 года
- СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами
- «Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии
- Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей
- Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года
- Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении
- Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
- СМИ: Дуров начал сотрудничать с властями Франции
- Среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей
- Автоэксперт рассказал, что запчасти для корейских марок в РФ скоро станут дешевле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru