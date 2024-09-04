Экс-замминистра обороны Попова обвинили в мошенничестве в крупном размере

В ведомстве указали, что было установлено, что Попов, а также замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимир Шестеров, директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица «похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн рублей».

Отмечается, что данные средства были выделены на обеспечение деятельности парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

«Некоторые фигуранты сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания», - подчеркнули в СК РФ, указав, что Попов свою вину не признал.

Ранее Военный суд отправил экс-министра в СИЗО до 29 октября. Попов не стал обжаловать арест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

