Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер
Глава города Кемерово Илья Середюк госпитализирован, у него диагностированы переломы пяти ребер. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу мэрии города. Известно, что Середюк находится в больнице им. Подгорбунского. Ему оказывается вся необходимая медпомощь. Мэр чувствует себя хорошо и идет на поправку.
Между тем, пресс-службе главы города не уточнили, при каких обстоятельствах Илья Середюк получил травмы.
Напомним, в середине февраля в 122-ю больницу Санкт-Петербурга был экстренно доставлен народный артист РСФСР Михаил Боярский. Супруга «главного мушкетёра страны» Лариса Луппиан рассказала ТАСС, что решила перестраховаться и вызвать медиков после того, как у артиста поднялась температура до 38 градусов. Кроме того, Боярский жаловался на слабость.
При этом, Луппиан подчеркнула, что Боярского госпитализировали «не в ковидное отделение».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+11 385 / сут.
Умерли
87 823+475 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+16 123 / сут.
- СМИ: В России резко подорожали авиабилеты
- Кремль обеспокоен обострением ситуации в Донбассе
- Песков подтвердил назначение Королёва первым замдиректора ФСБ
- Песков заявил, что у России нет химического оружия
- Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru