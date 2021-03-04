Главу Кемерова госпитализировали с переломами пяти ребер

Глава города Кемерово Илья Середюк госпитализирован, у него диагностированы переломы пяти ребер. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу мэрии города. Известно, что Середюк находится в больнице им. Подгорбунского. Ему оказывается вся необходимая медпомощь. Мэр чувствует себя хорошо и идет на поправку.

Между тем, пресс-службе главы города не уточнили, при каких обстоятельствах Илья Середюк получил травмы.