Главред «Вечерних ведомостей» был задержан в Екатеринбурге

По его словам, в отделении полиции на него составили протокол доставления.

«Задерживают до суда... Некоторое время буду без связи», - написал Постников.

Адвокат Георгий Краснов заявил, что журналиста задержали по статье о публичной демонстрации экстремистской атрибутики, которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает «Свободная пресса».

