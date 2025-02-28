Главред «Вечерних ведомостей» был задержан в Екатеринбурге

Главный редактор издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников в своём Telegram-канале заявил, что был задержан в Екатеринбурге.

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По его словам, в отделении полиции на него составили протокол доставления.

«Задерживают до суда... Некоторое время буду без связи», - написал Постников.

Адвокат Георгий Краснов заявил, что журналиста задержали по статье о публичной демонстрации экстремистской атрибутики, которая предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Ранее суд в Хабаровске оштрафовал на 700 тысяч рублей журналиста Forbes Сергея Мингазова по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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