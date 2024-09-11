Главный муфтий Таджикистана был ранен в результате нападения

Нападение на председателя Совета улемов Таджикистана Саидмукаррама Абдулкодирзоду было совершено днём 11 сентября. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

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Уточняется, что на главного муфтия страны напали возле центральной мечети города Душанбе после молитвы.

«Гражданин из хулиганских побуждений... колюще-режущим инструментом нанёс удар в тело Абдулкодирзоды, который получил лёгкие телесные повреждения и после осмотра врачей его проводили до места жительства», - отметили в ведомстве.

В сообщении говорится, что нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Астане был задержан мужчина, ворвавшийся в мечеть с ножом. По данным полиции, злоумышленник с 2006 года состоит на учете в психоневрологическом диспансере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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