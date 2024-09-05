Участница Олимпиады в Париже скончалась в результате домашнего насилия

Легкоатлетка из Уганды, 33-летняя Ребекка Чептегеи скончалась от ожогов после нападения ее возлюбленного. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Уганды в своих соцсетях.

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В сообщении говорится, что спортсменка умерла 5 сентября, утром, в результате последствий домашнего насилия. В федерации также осудили подобные действия и призвали властей к справедливости.

Sky Sports ранее сообщал, что Чептегеи подверглась нападению бойфренда в ее собственном доме в Кении. По данным следствия, в ходе ссоры мужчина облил девушку горючим веществом и поджог. Она была госпитализирована с 75% ожогами тела, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Lafargue Raphael/ABACA / ТАСС
ТЕГИ:СмертьОлимпиадаДомашнее Насилие

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