Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о Холокосте

Главный раввин России Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о Холокосте, передает РИА Новости его слова.

По его мнению, «некоторые слова и мысли» в современном мире «должны быть вне закона», чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту.

Лазар отметил, что трагедия Холокоста показала очень легкий переход от слов и мыслей до геноцида. В то же время в мире есть целые государства, которые отрицают Холокост. Главный раввин призвал не допустить повторения этого.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Вильф
ТЕГИ:ИсторияЕвреиХолокост
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