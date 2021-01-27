Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о Холокосте
Главный раввин России Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о Холокосте, передает РИА Новости его слова.
По его мнению, «некоторые слова и мысли» в современном мире «должны быть вне закона», чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту.
Лазар отметил, что трагедия Холокоста показала очень легкий переход от слов и мыслей до геноцида. В то же время в мире есть целые государства, которые отрицают Холокост. Главный раввин призвал не допустить повторения этого.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.
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