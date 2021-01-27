Главный раввин России Берл Лазар призвал запретить некоторые слова о Холокосте, передает РИА Новости его слова.

По его мнению, «некоторые слова и мысли» в современном мире «должны быть вне закона», чтобы не случалось трагедий, подобных Холокосту.

Лазар отметил, что трагедия Холокоста показала очень легкий переход от слов и мыслей до геноцида. В то же время в мире есть целые государства, которые отрицают Холокост. Главный раввин призвал не допустить повторения этого.

Международный день памяти жертв Холокоста отмечают 27 января.

