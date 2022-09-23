Главного подмосковного нотариуса отправили под домашний арест

Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, который обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере, отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости.

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Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы, удовлетворивший ходатайство следователя. Смирнова отправили под домашний арест до 21 ноября 2022 года.

По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе.

Ранее полиция задержала Смирнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источника РИА Новости, в ходе прошедшего у него дома обыска были обнаружены более 20 миллионов рублей.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Коррупция В РоссииСудМоскваДомашний Арест
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