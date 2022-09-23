Главного подмосковного нотариуса отправили под домашний арест

Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы, удовлетворивший ходатайство следователя. Смирнова отправили под домашний арест до 21 ноября 2022 года.

По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе.

Ранее полиция задержала Смирнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источника РИА Новости, в ходе прошедшего у него дома обыска были обнаружены более 20 миллионов рублей.

