Главного подмосковного нотариуса отправили под домашний арест
Президента Московской областной нотариальной палаты Станислава Смирнова, который обвиняется в коммерческом подкупе в особо крупном размере, отправили под домашний арест, сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение принял Пресненский суд Москвы, удовлетворивший ходатайство следователя. Смирнова отправили под домашний арест до 21 ноября 2022 года.
По данным следствия, в 2021 году Смирнов получил подкуп в размере пяти млн рублей за назначение родственника одного из знакомых нотариусом в столичном регионе.
Ранее полиция задержала Смирнова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источника РИА Новости, в ходе прошедшего у него дома обыска были обнаружены более 20 миллионов рублей.
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