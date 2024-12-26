Главе проекта «Архангел» в Москве пытались вручить заминированную грамоту
В Москве пытались взорвать главу Всероссийского добровольческого проекта «Архангел» Михаила Филиппова, пытаясь вручить ему заминированную грамоту в стеклянной рамке, сообщили РИА Новости.
Взрывное устройство спрятали в рамку с подсветкой.
Как уточнили в проекте, теракт 22 декабря предотвратили российские спецслужбы, подрывник и доставивший грамоту курьер были задержаны.
Грамоту разминировали. Пострадавших нет.
Проект «Архангел» был создан в 2022 году и занимается подготовкой операторов БПЛА. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru