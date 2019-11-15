Главе ЧОПа предъявлено обвинение после стрельбы в колледже Благовещенска
Следствие в Благовещенске предъявило обвинение руководителю частной охранной организации «Сириус-А», которая отвечала за безопасность Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства, где студент устроил стрельбу.
Как сообщает «Свободная пресса», гендиректору вменяется статья 238 Уголовного кодекса – «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Следствие просит суд арестовать его.
Ранее стало известно, что сотрудник этого ЧОП, который охранял колледж, не имел лицензии на такой вид деятельности. Этот охранник уже арестован.
Накануне 19-летний учащийся открыл огонь из ружья по своим одногруппникам. Погиб один студент, ещё трое госпитализированы с ранениями.
Стрелок покончил с собой после того, как его заблокировала полиция.
По факту трагедии возбуждено три уголовных дела. По предварительной версии, молодой человек решился на такой поступок на фоне издевательств со стороны сверстников.
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