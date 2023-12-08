Глава «Железных дорог Донбасса» задержан за злоупотребления полномочиями
Генерального директора концерна «Железные дороги Донбасса» задержали в Донецке по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по Донецкой Народной Республике.
«Задержанный ... реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам», — указали в ведомстве.
Правоохранители передали в управление Следственного комитета по ДНР оперативные материалы для принятия процессуального решения.
Госконцерн «Железные дороги Донбасса» был создан в мае, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых обвинили в злоупотреблении полномочиями, прокуратура запросила для экс-главы региона 12 лет лишения свободы, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru