Глава Yamaha Music найден мёртвым в Москве
Бизнесмен из Японии Аоки Дзюн найден мёртвым в Москве. Он занимал должность генерального директором компании Yamaha Music и входил в попечительский совет Московской консерватории.
Этот факт РБК подтвердили в самой компании, которая занимается продажами музыкальных инструментов. По разным данным, тело 55-летнего бизнесмена обнаружили в одном из номеров гостиницы Radisson Collection Hotel на Кутузовском проспекте, либо в квартире соседнего дома.
Поиски Дзюна начались по заявлению его знакомых, через несколько дней после того, как он перестал отвечать на звонки. По предварительной информации, смерть японца не имеет криминальных составляющих. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на публикации в СМИ, Аоки Дзюн скончался из-за острой сердечной недостаточности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru