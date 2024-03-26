«Это не криминал»: Группа «Плаксы» подтвердила гибель своего солиста

Панк-группа «Плаксы» сообщила о смерти ее основателя и солиста Павла Якухина. При этом музыканты опровергли информацию СМИ, что Якунина якобы убили.

«Информация по поводу убийства - ложная. По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом. Не верьте СМИ», - говорится в сообщении в официальном паблике группы «ВКонтакте».