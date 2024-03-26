«Это не криминал»: Группа «Плаксы» подтвердила гибель своего солиста

Панк-группа «Плаксы» сообщила о смерти ее основателя и солиста Павла Якухина. При этом музыканты опровергли информацию СМИ, что Якунина якобы убили.

«Информация по поводу убийства - ложная. По имеющимся достоверным данным, Павел умер по естественным причинам, не связанным с криминалом. Не верьте СМИ», - говорится в сообщении в официальном паблике группы «ВКонтакте».

Директор «Пикника» сообщил о гибели помощницы при теракте в «Крокусе»

Вместе с тем «МК» утверждает, что Якухин был убит в подмосковной Купавне. По данным издания, солиста группы обнаружили 20 марта избитым до полусмерти. Отмечается, что нападение на него совершили «молодые люди в черных капюшонах», а через двое суток музыкант умер в реанимации от побоев и колотых ран.

Ранее стало известно, что в результате теракта в «Крокус Сити Холл» погибла помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер, также сотрудничавшая с группой «Мельница», отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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