Глава управления автодорог Новосибирской области стал подозреваемым по делу о взятках
Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело в отношении начальника госучреждения «Территориальное управление автомобильных дорог» Новосибирской области Михаила Чуманова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
Отмечается, что СК также возбудил дела в отношении двух представителей коммерческих организаций в сфере автодорожного строительства и брата чиновника. Все подозреваемые задержаны, им предъявлены обвинения по статьям о получении и дачи взятки (ч. 2, ч. 6 ст. 290, ч.2, ч.5 ст. 291, ч.4 ст. 291.1 УК РФ).
Следствие считает, что начальник управления автодорог с августа по декабрь 2020 года получил от двух представителей коммерческих организаций взятки в размере 100 тысяч рублей и 5 млн рублей и пообещал взамен предоставить контракты на выполнение ремонтных дорог без участия в конкурсе.
Сторона обвинения будет настаивать в суде об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в СК.
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