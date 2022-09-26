Глава Удмуртии: на место стрельбы в школе Ижевска полиция приехала через три минуты

Правоохранители приехали на место стрельбы в школе Ижевска через три минуты после сообщения о происшествии. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает ТАСС.

Утром 26 октября мужчина вошел в здание школы и открыл стрельбу по ученикам, после чего покончил жизнь самоубийством. По последним данным, погибли 25 человек.

СК установили личность нападавшего. По данным следователей, злоумышленником оказался выпускник школы Артём К. 1988 года рождения.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Кузнецов
ТЕГИ:УдмуртияИжевск
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