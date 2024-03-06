Глава Тувы сообщил о 18 госпитализированных после ЧП на Шагонарской ТЭЦ
После ЧП на Шагонарской ТЭЦ госпитализировали 18 человек. Об этом сообщил глава Республики Тыва Владислав Ховалыг.
«Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших ... транспортируют в Республиканские больницы в Кызыл», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале.
Как отметил глава Тувы, на смене в ТЭЦ находился 21 человек, троих оставшихся разыскивают.
Ховалыг добавил, что пожар на объекте локализовали.
По данным МЧС, в котельной в Шагонаре произошло возгорание, предварительно, пострадали 15 человек. Также сообщалось о 21 эвакуированном. Пожар локализовали на площади 50 кв. м, отмечает телеканал «360».
Ранее глава Тувы сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, что именно произошло, не уточнялось. По данным СМИ, на объекте прогремел взрыв.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru