Глава Тувы сообщил о 18 госпитализированных после ЧП на Шагонарской ТЭЦ

«Шесть находятся в тяжелом состоянии. 9 — в состоянии средней тяжести. Еще у троих состояние ближе к удовлетворительному. Всех пострадавших ... транспортируют в Республиканские больницы в Кызыл», — написал Ховалыг в своем Telegram-канале.

Как отметил глава Тувы, на смене в ТЭЦ находился 21 человек, троих оставшихся разыскивают.

Ховалыг добавил, что пожар на объекте локализовали.

По данным МЧС, в котельной в Шагонаре произошло возгорание, предварительно, пострадали 15 человек. Также сообщалось о 21 эвакуированном. Пожар локализовали на площади 50 кв. м, отмечает телеканал «360».

Ранее глава Тувы сообщил о ЧП на Шагонарской ТЭЦ, что именно произошло, не уточнялось. По данным СМИ, на объекте прогремел взрыв.

