Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию о диверсии в Дериндже

Накануне в порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула произошел взрыв в элеваторе, сообщалось о десяти пострадавших, напоминает RT.

Как отметил Гюльдал, в портовую зону не мог бы попасть кто-либо без проверки на безопасность.

«Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии. — НСН) рассматривается как более слабая», — указал глава зернового совета.

Гюльдал подчеркнул, что причину ЧП установит тщательное расследование, специалисты оценят, были ли допущены неправомерные действия или диверсия изнутри.

