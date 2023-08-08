Глава Турецкого зернового совета назвал слабой версию о диверсии в Дериндже
Власти Турции допускают, что причиной взрыва в порту Дериндже могла стать диверсия, однако этот вариант выглядит менее правдоподобным. Об этом заявил глава Турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал, передает CNN Türk.
Накануне в порту Дериндже в провинции Коджаэли к востоку от Стамбула произошел взрыв в элеваторе, сообщалось о десяти пострадавших, напоминает RT.
Как отметил Гюльдал, в портовую зону не мог бы попасть кто-либо без проверки на безопасность.
«Будь то государственный служащий, работник или владелец предприятия, они не могут войти. Все возможности, конечно, будут оценены, но эта возможность (диверсии. — НСН) рассматривается как более слабая», — указал глава зернового совета.
Гюльдал подчеркнул, что причину ЧП установит тщательное расследование, специалисты оценят, были ли допущены неправомерные действия или диверсия изнутри.
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