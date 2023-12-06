Глава СК затребовал доклад о расследовании отравления 41 рабочего на Камчатке

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал от подчинённых доклад о ходе расследовании уголовного дела, возбуждённого по факту отравления более 40 работников строительной организации на Камчатке. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Как отмечает RT, ранее стало известно, что в Камчатском крае 41 рабочий отравился на стройке нового терминала главного аэропорта региона в городе Елизово. По данным прокуратуры, заболевшие получали пищу в кафе на территории стройки.

Все отравившиеся госпитализированы. В ходе проверки надзорное ведомство оценит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства на стройке и организацию питания, а также условия проживания строителей.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее в Армавире около 80 пилотов едва не отравились огромным тортом и алкоголем.

