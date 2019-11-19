Глава СК взял на контроль дело о гибели двух человек в яме с кипятком

Напомним, ранее сегодня стало известно, что автомобиль, в котором находились двое мужчин, провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у одного из магазинов в Пензе. Машина и двое мужчин, находившихся в ней, оказались в яме с кипятком. В результате ЧП они скончались на месте, подчёркивает телеканал 360.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Комментируя инцидент в Пензе, глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что ответственность за инцидент лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом, он отметил, что Пенза является одним из показательных городов России в сфере ЖКХ.

