Глава СК взял на контроль дело о гибели двух человек в яме с кипятком
Расследование дела о гибели двух человек в машине, провалившейся в яму с кипятком в Пензе, на контроль центрального аппарата Следственного комитета России поставил председатель СК Александр Бастрыкин. Как пишет РИА Новости, об этом заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что автомобиль, в котором находились двое мужчин, провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у одного из магазинов в Пензе. Машина и двое мужчин, находившихся в ней, оказались в яме с кипятком. В результате ЧП они скончались на месте, подчёркивает телеканал 360.
СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Комментируя инцидент в Пензе, глава Комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ Игорь Шпектор в беседе с НСН заявил, что ответственность за инцидент лежит на ресурсоснабжающей организации. При этом, он отметил, что Пенза является одним из показательных городов России в сфере ЖКХ.
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