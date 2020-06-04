В Ленинградской области сотрудники ДПС арестованы за вымогательство взятки
В Ленинградской области суд арестовал двух сотрудников ДПС по подозрению в получении взятки от водителя. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление СК по региону.
Согласно версии следователей, два инспектора, остановив машину для проверки, подкинули наркотики в автомобиль и разыграли их обнаружение. За то, чтобы не оглашать этот факт, у водителя потребовали 200 тысяч рублей, на что он вынужденно согласился.
Уголовное дело возбуждено по ч. 5 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки группой лиц по предварительному сговору").
В МВД по региону агентству сообщили, что в случае установления вины инспекторов, они будут уволены со службы и наказаны по закону.
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