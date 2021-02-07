Глава СК Дагестана распорядился завершить расследование убийства в Махачкале за два месяца

В течение двух месяцев должно быть завершено расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова в махачкалинском отделе полиции. Такую задачу поставил подчиненным глава СУ СК Дагестана Анатолий Щуров.

Врио главы Дагестана проконтролирует расследование убийства росгвардейцами бывшего чиновника

«По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок», – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Накануне стало известно об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции в Махачкале. По данным СК, в убитого выпустили 36 пуль. В убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии. Их задержали и обвиняют в организации убийства группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

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Фото: arh.sledcom.ru
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