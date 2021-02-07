Глава СК Дагестана распорядился завершить расследование убийства в Махачкале за два месяца
В течение двух месяцев должно быть завершено расследование убийства бывшего главы села Новокули Новолакского района Дагестана Абакара Капланова в махачкалинском отделе полиции. Такую задачу поставил подчиненным глава СУ СК Дагестана Анатолий Щуров.
«По результатам заслушивания уголовного дела руководитель следственного управления Анатолий Щуров поручил назначить все необходимые судебные экспертизы, установить и допросить дополнительных свидетелей, виновным предъявить окончательное обвинение по пункту "ж" части 2 статьи 105 УК РФ и завершить расследование уголовного дела в двухмесячный срок», – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.
Накануне стало известно об убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова в отделе полиции в Махачкале. По данным СК, в убитого выпустили 36 пуль. В убийстве подозревают двоих сотрудников Росгвардии. Их задержали и обвиняют в организации убийства группой лиц по предварительному сговору. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.
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