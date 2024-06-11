Глава Северной Осетии: Разрушений на земле после крушения Су-34 нет

Начался второй этап учений ядерных сил России и Белоруссии

Истребитель Су-34 разбился в горах, жертв и разрушений на земле нет

В России хотят наказывать иностранных чиновников за русофобию

Нелегальный рынок по продаже алкоголя в интернете вырос в РФ за год на 60%

Автоэксперт предложил штрафы за опасное вождение ввести в том числе за громкий шум от авто