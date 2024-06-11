Глава Северной Осетии: Разрушений на земле после крушения Су-34 нет
11 июня 202409:55
Жертв и разрушений на земле после крушения самолета Су-34 в Северной Осетии нет. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что в горной местности в республике разбился военный самолет Су-34, экипаж погиб, напоминает Ura.ru.
«На земле жертв и разрушений... нет – крушение произошло в горах», — указал Меняйло.
Глава республики напомнил, что съемка частей разбившегося воздушного судна и места ЧП и распространение таких материалов запрещены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru