Глава Северной Осетии: Разрушений на земле после крушения Су-34 нет

Жертв и разрушений на земле после крушения самолета Су-34 в Северной Осетии нет. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

В Северной Осетии разбился Су-34 ВКС России

Ранее Минобороны сообщило, что в горной местности в республике разбился военный самолет Су-34, экипаж погиб, напоминает Ura.ru.

«На земле жертв и разрушений... нет – крушение произошло в горах», — указал Меняйло.

Глава республики напомнил, что съемка частей разбившегося воздушного судна и места ЧП и распространение таких материалов запрещены.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Астапкович
ТЕГИ:Су-34МинобороныКрушение СамолётаСеверная Осетия

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