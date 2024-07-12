Глава Росавиации Ядров заявил, что упавший SSJ-100 осуществлял плановый перелет

Самолет, упавший в Подмосковье, следовал по утвержденному плану полета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В пятницу в лесной местности Московской области произошло крушение Sukhoi Superjet с тремя членами экипажа на борту, которые, предварительно, погибли.