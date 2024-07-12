Глава Росавиации Ядров заявил, что упавший SSJ-100 осуществлял плановый перелет
Самолет, упавший в Подмосковье, следовал по утвержденному плану полета. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Росавиации Дмитрий Ядров.
В пятницу в лесной местности Московской области произошло крушение Sukhoi Superjet с тремя членами экипажа на борту, которые, предварительно, погибли.
По этому инциденту было возбуждено уголовное дело. По данным Следственного комитета, лайнер, отправившийся в аэропорт «Внуково» после заводских работ, потерпел крушение в районе деревни Апраксино.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура уточнила, что самолет принадлежал компании «Газпром Авиа», передает «Радиоточка НСН».
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